План по созданию дружественной Трампу медиаимперии провалился

Сделка Sinclair Broadcast Group в размере $3,9 млрд по приобретению Tribune Media провалилась. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Отмечается, что данная сделка могла создать телевизионного гиганта в США, который мог бы охватить две трети от всех домашних хозяйств Соединенных Штатов.

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По словам представителей Tribune Media, Sinclair нарушила свои обязательства по сделке для незамедлительного получения одобрения от регулирующего органа.

Как стало известно, Tribune Media подала иск против Sinclair Broadcast Group.

«В иске запрашивается компенсация за все убытки, понесенные в результате существенных нарушений Sinclair соглашения о слиянии», — заявили в Tribune Media.

Вещательная компания Sinclair оказала значительную поддержку кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу в 2016 году на выборах в президенты США. Она владеет более чем 170 местными каналами, преимущественно в южных штатах и штатах «Ржавого пояса». Помимо заполнения части эфирного времени контентом четырех широковещательных каналов, по соглашению со штабом предвыборной кампании Трампа они также вставляли в эфирную сетку интервью и заявления Трампа. После его победы на выборах один из членов его штаба Борис Эпштейн перешел на должность старшего политического аналитика холдинга. Сама же Sinclair получила разрешение от антимонопольного ведомства на приобретение Tribune media.