ЕЦБ не исключает роста средней ставки пошлин США до рекордных за 50 лет

ЕЦБ ожидает рост глобальных рисков из-за возникающих протекционистских мер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы Европейского центрального банка.

«Риски для мировой экономики усилилось на фоне предпринимаемых мер и угроз, связанных с увеличением пошлин на торговлю со стороны Соединенных Штатов и возможным ответом от пострадавших стран», — заявили в ЕЦБ.

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Также регулятор добавил, что, если все угрозы будут реализованы, средняя тарифная ставка в США будет повышаться до уровней, которые не наблюдались за последние 50 лет.

Ранее сообщалось, что Китай введет пошлины на американские товары объемом в $16 млрд.