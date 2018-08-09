В Госдуме предложили спрятать алкоголь от посетителей магазинов

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В начале осенней сессии работы Госдумы я намерен вернуться к инициативе убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы», — сказал Огуль.

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Он подчеркнул, что от употребления спиртного в России ежегодно умирают сотни тысяч человек. Огуль пояснил, что одной из причины этого является доступность алкоголя.

«Вот вы заходите со своим маленьким ребенком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так еще и ребенку пример показываете», — добавил Огуль.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил смягчить запрет на продажу алкоголя вблизи школ.