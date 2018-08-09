Доллар превысил 66 рублей впервые с 2016 года

Курс доллара превысил 66 руб. впервые с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара увеличился на 1,21% и составил 66,34 руб.

Курс евро вырос на 1,04%, до 76,91 руб.

«Газета.Ru» следит за реакцией рынков на «драконовские» санкции Госдепа.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.

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