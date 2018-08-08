СМИ: Порошенко подарил сыну миллион гривен и часть имения под Киевом

Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сыну, народному депутату от блока «Солидарность» Алексею Порошенко, более млн гривен и часть прав на 9,5 млн гривен на жилой дом в поселке Козин Киевской области. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на электронную декларацию президента.

По данным издания, в документе указывается, что Алексей Порошенко получил от главы Украины часть прав в жилом доме с надворными настройками общей площадью 1331,7 кв.м.

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На портале напомнили, что в декларации Петра Порошенко от 2017 года указывалось, что 100% дома принадлежало ему. Также отмечалось, что в момент покупки недвижимость стоила 30 млн гривен.

Ранее на Украине опубликовали список подарков, которые получил Порошенко.