В Раде сообщили о невозможности расплатиться с МВФ

Депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко заявил, что Киев не сможет расплатиться с Международным валютным фондом (МВФ) без очередных траншей. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что в следующем году Украина должна выплатить МВФ более $6,5 млрд.

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«На сегодняшний момент можно заплатить МВФ деньги без получения новых траншей? На сегодня это невозможно», — сказал Денисенко в эфире телеканала «Прямой».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко призвал его соблюдать требования Международного Валютного Фонда.

Помпео и Порошенко также обсудили ряд двусторонних вопросов.