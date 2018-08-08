Опрос: треть россиян ожидают плохой год для экономики страны

Около 30% россиян заявили, что ближайший год будет плохим для экономики страны. Об этом сообщается в опросе «Левада-центра».

Отмечается, что еще 30% граждан позитивно оценили экономические перспективы страны.

Более 30% (31%) участников опроса сообщили, что они воздерживаются от покупок. По мнению социологов, ухудшение субъективных потребительских настроений является предвестником снижения покупательского спроса.

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Опрос был проведен в период с 19 по 25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России.

Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.