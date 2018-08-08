Кабмин выделил более 2 млрд рублей на производство пассажирских вагонов

Правительство выделило 2,1 млрд руб. из бюджета на финансирование части затрат по производству пассажирских вагонов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что выделенные средства позволят обеспечить до 2022 года производство не менее 1 тыс. пассажирских вагонов, что будет способствовать загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест и трудовой занятости работников.

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Ранее сообщалось, что «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует выделить старые вагоны в отдельный временный эконом-класс.

Согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделяется на три класса: бизнес-класс, комфорт и эконом.