США могут ввести санкции против Евтушенкова

Госдепартамент США рассматривает возможность ввести санкции против главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом написала американский сенатор Илеана Рос-Лейтинен в твиттере.

Как стало известно, Госдепартамент направил письмо сенатору в ответ на ее запрос проверить информацию о деятельности российского бизнесмена.

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«Мы работаем над тем, чтобы выявить все транзакции, предприятия и физических лиц, которые соответствуют критериям CAATSA (закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — «Газета.Ru»). Согласно запросу, мы изучим информацию, которую вы предоставили о Владимире Евтушенкове», — сказано в письме Госдепартамента.

Ранее СМИ сообщили, что американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России.