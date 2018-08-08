«Известия»: россияне накопили более 32 трлн рублей

Общие сбережения россиян превысили 32 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По данным издания, в первом полугодии 2018 года россияне накопили 1,5 трлн руб. — это на 150 млрд руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Отмечается, что сбережения в банковских вкладах сокращаются, а число накоплений в наличных увеличивается. Вклады на депозитах кредитных организаций составили 66,6% от общего числа накоплений — годом ранее эта доля составляла 67,1%. Доля сбережений в наличных увеличилась до 17,9% с 17% в прошлом году. 15,5% от общего объема накоплений россияне хранят в ценных бумагах.

Ранее сообщалось, что объем «свободных» денег россиян резко возрос.