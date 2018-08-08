США опубликовали новый список облагаемых дополнительными пошлинами товаров из КНР

Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров из Китая, которые попадают под пошлины в 25%. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Список содержит товары с объемом поставок на $16 млрд в год. Второй транш включает, в частности, различные виды полимеров, детали поездов, электродвигатели и другие виды разновидности товаров.

Ранее советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу заявил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать давление на Китай, так как экономика страны в настоящее время слаба.