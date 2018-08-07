В Белоруссии легализовали онлайн-казино

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о легализации организации и содержания онлайн-казино на территории страны. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно тексту, для открытия онлайн-казино в Белоруссии необходимо наличие депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей.

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Как отмечается, белорусские налоговые службы должны получить удаленный доступ к онлайн-казино.

При этом виртуальное игорное заведение обязано подключиться к специальной компьютерной кассовой системе.

Данный указ также увеличивает минимальный возраст для участия в азартных играх на территории Белоруссии с 18 лет до 21 года.