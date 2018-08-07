Болтон рассказал о преждевременном действии санкций против Ирана

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские санкции против Ирана начали работать до их официального вступления в силу. Об этом сообщает Fox News.

«Мы думаем, что санкции, которые мы ввели ночью, на самом деле начали оказывать воздействие уже в мае, когда президент вышел из несовершенной ядреной сделки», — сказал Болтон.

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По мнению Болтона, введение санкций против Ирана не испортило отношения США с ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны, которые ведут бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с США.

Он подчеркнул, что американские санкции против Ирана будут жесткими.