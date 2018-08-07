Минсельхоз предложил увеличить объем зерна для реализации из госфонда

Минсельхоз готовит проект распоряжения для возможности реализации из государственного интервенционного фонда дополнительных объемов зерна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«По результатам 20 торговых сессий объем биржевых сделок (с учетом расторгнутых контрактов) составил около 336 тыс. тонн зерна (67% от планируемых к реализации 500 тысяч тонн) общей стоимостью около $2,739 млрд руб. В министерстве готовится проект распоряжения, предусматривающий дополнительные объемы реализации зерна на внутреннем и внешнем рынках», — заявили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что цены на российскую пшеницу обновили максимум.