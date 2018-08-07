СМИ: Минпромторг предложил смягчить запрет на продажу алкоголя вблизи школ

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Минпромторг предложил смягчить закон, который запрещает продавать алкоголь вблизи школ, детсадов и больниц. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что на данный момент расстояние от предприятий, торгующих спиртным, до образовательных и медицинских учреждений может составлять 300 м.

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В министерстве рассказали, что для детских садов и школ предлагается установить размер прилегающей территории в 50 м.

«Для остальных объектов, например, медицины, спорта предельные размеры территорий установлены в диапазоне от 20 до 50 м», — сообщает издание.

Минпромторг считает, что излишние ограничения негативно сказываются ‎на легальной розничной торговле. По мнению ведомства, установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, ‎а ведет только к увеличению нелегального сегмента рынка.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить расплачиваться за алкоголь электронными деньгами.