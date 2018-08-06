В МЭР предложили провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом НДС

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В Минэкономразвития предложили провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом НДС.

Ранее СМИ сообщили, что МЭР хочет учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.

«4 августа был принят Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части увеличения с 1 января 2019 года размера НДС с 18% до 20%. В соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в платеж за ЖКУ. Вместе с тем, фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года», — говорится в сообщении МЭР, поступившем в «Газету.Ru».

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В министерстве отметили, что в результате, помимо роста НДС в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством, в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост для населения.

Как отмечается, МЭР предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов, то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года.

Отмечается, что это позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.

Также в МЭР отметили, что вместе с тем дополнительно прорабатывают размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значения инфляции в 4%.