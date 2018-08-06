Центробанк оценил влияние повышения НДС на тарифы ЖКХ

Повышение НДС до 20% спровоцирует рост тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«В тарифах на коммунальные услуги заложена стоимость НДС, поэтому, безусловно, увеличение НДС повлияет на стоимость этих услуг. В своих оценках влияния НДС на инфляцию Банк России это учитывает», — заявили в ЦБ.

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Также регулятор отметил, что предложение Минэкономразвития поднять цены на ЖКХ с 1 января 2019 года изменит момент роста цен, но в целом не повлияет на рост инфляции в 2019 году.

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития хочет учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.

Впоследствии министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев рассказал, что россиянам не стоит опасаться резкого роста платежей по ЖКХ.