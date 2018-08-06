На строящемся круизном лайнере «Петр Великий» установлена надстройка из современных алюминиевых сплавов
Порядка 250 тонн алюминиевых полуфабрикатов производства ростовского АО «Алюминий Металлург Рус» были использованы для изготовления надстройки корпуса теплохода PV300VD «Петр Великий», строительство которого продолжается на входящем в ОСК судостроительном заводе «Лотос», передает РИА «Новости».
Это первый за последние 60 лет проект строительства отечественного речного круизного лайнера, и Алюминиевая Ассоциация способствовала организации кооперации между российскими предприятиями в ходе его реализации.
В настоящее время завершено формирование корпуса круизного лайнера, для строительства надстройки которого использовались листы, трубы и полособульбы, изготовленные из алюминиевых сплавов АМГ-61. Алюминиевая надстройка соединена со стальным корпусом биметаллом (алюминий/сталь).
Основные преимущества применения алюминиевых сплавов при строительстве судна — максимально возможное его облегчение с использованием освободившейся массы для повышения грузоподъемности или улучшения технических характеристик судна.
Проект PV300VD разработан в 2010-2015 годах Морским инженерным бюро по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» . Концепт лайнера спроектирован как «плавучая гостиница» с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, «солнечной» палубой из двух частей.
«Обновление российского круизного речного флота сегодня особенно актуально, так как в ближайшие 10 лет около половины из 90 существующих судов, как предполагается, могут быть списаны. Поэтому Алюминиевая Ассоциация реализует ряд проектов для популяризации внедрения инновационных технологических решений с применением современных алюминиевых сплавов на отечественных судостроительных предприятиях», - отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.