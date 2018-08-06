СМИ: Тереза Мэй уверена в успехе сделки c ЕС по Brexit

Премьер-министр правительства Великобритании Тереза Мэй уверена в успехе достижения сделки по Brexit с Европейским союзом (ЕС), пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства).

Уверенность сохраняется несмотря на утверждение министра международной торговли Великобритании Лиама Фокса о том, что страна, похоже, собирается выйти из ЕС, не достигнув соглашения. Источники в британском правительстве настаивают на том, что существует лишь «очень маленький шанс», что Brexit пройдет без соглашения с ЕС. Тем не менее, в Великобритании готовятся и к такому развитию событий.

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The Guardian пишет, что заявление Фокса о перспективе Brexit без сделки с ЕС было частью преднамеренной стратегии с целью повлиять на европейских лидеров и привлечь серьезное внимание к плану по Brexit премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Британский министр Лиам Фокс оценивает вероятность реализации Brexit без соглашения как 60:40, несмотря на заверения обеих сторон о желании достичь соглашения об условиях ухода Великобритании из ЕС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Францию и Германию поддержать лоббистов Европейского союза за разумный исход переговоров по Brexit.