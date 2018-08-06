«Известия»: Минэкономразвития хочет учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ

В Минэкономразвития предложили увеличить тарифы ЖКХ на 2% в связи с ростом НДС с 18% до 20%. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что подобные изменения необходимы, чтобы предотвратить «возникновение выпадающих доходов» у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния.

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По данным издания, в Минстрое также подтвердили, что в настоящее время обсуждаются варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний.

Как уточняется, при таких изменениях стоимость услуг ЖКХ не поменяется, но итоговая сумма увеличится из-за включенного в платеж налога.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года до 20% с 18%.