В России вступают в силу ответные пошлины на товары из США

Россия с 5 августа вводит новые ставки импортных пошлин на американские товары, сообщает «Прайм».

Такое решение было принято в ответ на действия США по повышению импортных пошлин на сталь и алюминий.

В частности, будут повышены таможенные тарифы на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, строительно-дорожной техники и оптоволокна.

Реклама

Объем пошлин на данном этапе составит $87,6 млн в год.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о снижении пошлин на экспорт нефти.