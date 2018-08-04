Посол России рассказал о сильном желании Британии сотрудничать по одному из проектов

Руководство Великобритании испытывает сильное желание сотрудничать с российской стороной по проекту международного финансового центра в Москве, так как считает это направление перспективным, заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко, передает «Россия 24».

«Они испытывают очень сильное желание сотрудничать в проекте по созданию международного финансового центра в Москве. Это крупный проект, где главную роль играет у нас Центробанк. Это новое направление, оно развивается уже несколько лет, но оно является для британцев очень перспективным», — сказал Яковенко.

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Он также отметил, что у Великобритании есть еще ряд направлений, которые британская сторона не закрывает для сотрудничества, несмотря на все сложности, и они позволяют сохранить возможность для диалога.

Ранее сообщалось, что новый глава МИД Британии пригласил к себе посла России.