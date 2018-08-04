Путин утвердил новую редакцию закона о таможенном регулировании

Президент России Владимир Путин утвердил закон о таможенном регулировании в новой редакции, которая была разработана после принятия Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Положения документа регулируют отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей, их перевозкой под таможенным контролем и временным хранением, а также таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами.

Несколько положений новой редакции закона имеют целью упрощение и ускорение таможенных процедур, таких как внедрение принципов и технологий «электронной таможни».