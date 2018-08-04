В Раде заявили о возможности дефолта на Украине

Депутат Верховной рады Юрий Павленко заявил, что повышений цен на газ может привести к дефолту на Украине. Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, из-за отсутствие финансирования на Украине сокращается множество социальных программ.

Он также добавил, что повышение цен на газ потребует дополнительных субсидий.

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Павленко подчеркнул, что для выделения данных субсидий придется «урезать очень многие расходы госбюджета».

По мнению депутата, это в конечном итоге приведет к дефолту на Украине из-за «обнищания народа».

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