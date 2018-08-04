Путин подписал закон о страховании вкладов малого бизнеса в банках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2019 года распространяет систему страхования в банках на денежные средства малых и микропредприятий.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно тексту, представитель малого или микропредприятия имеет право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации, если он числился в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства во время возникновения страхового случая.

При этом исключение из реестра после страхового случая не влияет на право получения выплаты.

Как отмечается, размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физических лиц.