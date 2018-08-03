Путин одобрил соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщается на портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение о маркировке товаров средствами идентификации о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, подписанное в городе Алматы 2 февраля 2018 года», — сказано в документе.

Реклама

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о ратификации соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Уточняется, что целью соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение.