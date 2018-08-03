Минфин направит на покупку валюты более 383 млрд рублей

Минфин в период с 7 августа по 6 сентября будет покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 млрд руб. в день. Об этом сообщается на сайте министерства.

Таким образом, ведомство суммарно направит на указанные цели 383,2 млрд руб.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2018 года в размере 388,3 млрд руб», — отметили в Минфине.

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Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и составляют $14,9 млрд.

С апреля по май портфель российских вложений в казначейские обязательства США сократился сразу втрое.