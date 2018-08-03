ЦБ лишил лицензии «Новый промышленный банк»

С 3 августа Банк России (ЦБ) отозвал банковскую лицензию у «Нового промышленного банка» (Москва). Об этом сообщается на сайте регулятора.

В сообщении регулятора не отмечается, в связи с чем принято соответствующее решение.

В РИА «Новости» отметили, что по величине активов «Новый промышленный банк» на 1 июня занимал 446-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк. Отмечалось, что у зарегистрированного в Ростове-на-Дону банка лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 20 июля этого года. ЦБ пояснил свое решение тем, что Южный региональный банк не исполнял кредитные законы.