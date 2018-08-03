В конгресс США внесен проект закона о новых санкциях против России

Сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов. Также санкции ограничат американские инвестиции на российском рынке.

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«Наша цель — изменить статус-кво и наложить сокрушительные санкции и другие меры против России до тех пор, пока она не прекратит свое существование и не перестанет вмешиваться в избирательный процесс США», — заявил сенатор Линдси Грэм.

Он отметил, что новые санкции должны стать самым жесткими из тех, что уже вводили Соединенные Штаты.

Авторы законопроекта также подчеркнули, что существует необходимость борьбы с «российской дезинформацией» с помощью создания специального национального центра. Разработчики новых ограничительных экономических добавили, что если Россия прекратит кибератаки, а также изменит политику в Сирии и на Украине, то США снимут санкции.

Также, по данным РИА «Новости», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным дела Владимир Джабаров заявил, что российские сенаторы могут обсудить проект новых антироссийских санкций на встрече членов Совета Федерации с членом Сената Конгресса США от Республиканской партии Рэндом Полом.