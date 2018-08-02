За неделю международные резервы России выросли на $1,6 млрд и на 27 июля составили $459,5 млрд против $457,9 млрд на 20 июля, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов за неделю увеличился на $1,6 млрд, или на 0,3%, под преобладавшим воздействием положительной переоценки и на 27 июля составил $459,5 млрд», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $2,4 млрд.