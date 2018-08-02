Bloomberg узнал о возможной причине будущего падения рубля

Эксперты из Citi ожидают падения рубля на 15% при возможном введении США санкций против госдолга России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup.

«Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются», — заявили аналитики.

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Они также отметили, что дополнительный отток капитала, вызванный данным событием, может в конечном счете ослабить рубль.

Ранее вице-премьер правительства Юрий Борисов сообщил о пользе от снижения курса рубля.