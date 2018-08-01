Суд продлил братьям Магомедовым арест

Тверской суд Москвы принял решение о продлении ареста братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвиняются в мошенничестве и создании организованной преступной группы, передает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить», — огласила решение судья Ольга Затомская.

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Также сообщается, что до той же даты был продлен арест главы компании «Интекс» Артура Максидова, который обвиняется в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что суд утвердил арест всех активов по делу братьев Магомедовых. Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.