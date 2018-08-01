Экономисты ухудшили свои ожидания по инфляции в России

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Экономисты за последний месяц пересмотрели свои ожидания по инфляции в России в сторону ускорения. Об этом сообщается в опросе Reuters, поступившем в «Газету.Ru».

Специалисты ожидают, что локального максимума в 4,4% годовой прирост цен достигнет в первом квартале 2019 года. Этому поспособствует увеличение налога на добавленную стоимость.

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Отмечается, что на данный момент участники опроса ожидают ускорения годовой инфляции в июле 2018 года до 2,6% с 2,3% в июне.

По мнению опрошенных экспертов, Банк России в начале следующего года возобновит цикл снижения ключевой ставки, который был прерван в апреле.

Ранее сообщалось, что Банк России назвал основные инфляционные риски.