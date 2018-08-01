Мэр Лос-Анджелеса оценил потери города от торговой войны Китая и США

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что экономическое противостояние США и Китая может привести к замедлению экономического роста города до 0-1%. Об этом глава Лос-Анджелеса сказал в интервью South China Morning Post.

«Мы несомненно будем наблюдать потерю рабочих мест, сокращение рабочих часов, значительное снижение уровня зарплат, и это именно то, как [торговая война] отражается на реальных людях», — сказал Гарсетти.

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Мэр добавил, что власти города опасаются, что из-за торговой войны грузооборот может упасть до 20% в двух главных портах Калифорнии — порту Лос-Анджелеса и порту Лонг-Бич.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на $200 млрд в год.