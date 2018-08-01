В Минтруде предложили вывести самозанятых из сферы действия Трудового кодекса

Министерство труда разместило на портале проектов нормативных правовых актов предложения по поправкам в Трудовой кодекс, согласно которым самозанятые будут выведены из-под действия ТК.

В пояснительной записке отмечается, что деятельность физических лиц, которые помогают по домашнему хозяйству, чаще всего ведется без оформления трудовых отношений, что означает отсутствие контроля за соблюдением трудового законодательства. В ведомстве посчитали, что работодатель не может исполнять обязанности, которые предусмотрены в законе: заключить трудовой договор, уплатить социальные взносы, оформить свидетельство пенсионного страхования.

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В министерстве посчитали, что существующее правовое регулирование подобных трудовых отношений несовершенно.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил проект плана по смягчению последствий повышения пенсионного возраста.