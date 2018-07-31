Медведев поручил подготовить предложения по маркировке древесины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по обязательной маркировке лесопромышленной продукции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, поручение было дано Минфину, Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также заинтересованным ведомствам.

Реклама

»…представить до 25 сентября 2018 года в правительство предложения по включению продукции лесопромышленного комплекса в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе по регистрации древесины на специализированных пунктах приема», — сказано в тексте поручения.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил подготовить проекты по развитию деревянного домостроения.