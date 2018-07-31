Медведев поручил подготовить проекты по развитию деревянного домостроения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить пилотные проекты по развитию деревянного домостроения в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с АО ''ДОМ.РФ'' и заинтересованными субъектами России представить до 3 сентября 2018 года в установленном порядке в правительство России предложения по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в субъектах России», — сказано в поручении.

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Помимо этого, было поручено Минстрою, Минфину и Минэкономразвития с участием заинтересованных ведомств проработать вопрос об установлении приоритета для объектов капитального строительства, возводимых с использованием деревянных конструкций, при отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета.

В марте сообщалось, что кабмин утвердил субсидирование кредитов на покупку деревянных домов.