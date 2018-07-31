Трамп заявил о готовности ЕС построить 11 портов для приема сжиженного газа из США

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте заявил, что страны Европейского союза (ЕС) готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов. Запись пресс-конференции опубликована на канале CBS News в YouTube.

«Мы уже обсуждали с властями Евросоюза вопрос о строительстве в Европе 9-11 портов, которые будут принимать СПГ из США», — сказал Трамп.

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Конте при этом отметил, что обсуждал с американским президентом строительство Трансадриатического трубопровода, который будет обеспечивать поставки газа в Италию и страны южной Европы.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует увеличить импорт сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать энергоснабжение.