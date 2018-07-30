В Киеве отменили закупку знаков «почетный железнодорожник» у РЖД

Исполняющий обязанности главы компании «Украинские железные дороги» Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков «почетный железнодорожник» у РЖД, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской компании.

Отмечается, что филиал акционерной компании «Украинские железные дороги» по закупкам «Центр обеспечения производства» заключил договор на покупку 96 наградных знаков «почетный железнодорожник» у РЖД на 181,9 тыс. гривен (около $6,8 тыс.).

Реклама

Информация об этом появилась на сайте украинских госзакупок.

Как отметили в компании «Украинские железные дороги», данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной «с учетом актуального политического контекста».

Ранее директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам.