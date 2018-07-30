Путин назначил Вайно главой группы по борьбе с незаконными финоперациями

Президент России Владимир Путин назначил главу администрации президента Антона Вайно руководителем рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Как стало известно, помимо Вайно в группу входят еще 24 человека. В их числе глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Казначейства Роман Артюхин и советник президента Сергей Глазьев.

Ранее сообщалось, что Антон Вайно был переназначен на должности главы администрации президента России, а Сергей Кириенко был переназначен на должности первого заместителя главы администрации президента России.