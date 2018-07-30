ЦБ дал прогноз по годовому темпу роста ВВП России

Годовой темп роста ВВП России в третьем-четвертом кварталах составит 1,5-2%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«По оценкам Банка России, в III-IV кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5-2%», — заявили в ЦБ.

Ранее Центробанк сообщил, что годовой темп прироста российской экономики во втором квартале текущего года составил 1,8-2,2%.

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Отмечается, что прирост большей части компонентов ВВП по использованию доходов во втором квартале соответствует прогнозу Банка России.

В Минэкономразвития рассказали, что темп роста ВВП во втором квартале текущего года увеличился до 1,8%.