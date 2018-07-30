«Россети» получили 42,3 млрд рублей чистой прибыли за I полугодие 2018 года

ПАО «Россети» по итогам работы в первом полугодии 2018 года получило по РСБУ чистую прибыль в размере более 42,3 млрд рублей против 22,9 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Рост прибыли обусловлен повышением стоимости акций дочерних обществ, находящихся на балансе ПАО, что, в свою очередь, связано с повышением финансовой устойчивости «дочек» и ростом их капитализации.

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Положительная динамика акционерной стоимости предприятий холдинга свидетельствует о позитивном настрое инвестиционного сообщества в отношении группы компаний «Россети», заявил гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.

Показатели компании по итогам полугодия, хорошая отчетность в первом квартале формируют устойчивый тренд роста, отметил он.

«Менеджмент приложит все усилия для дальнейшего улучшения показателей в интересах инвесторов», - заверил Ливинский.

За первые три месяца 2018 года «Россети» получили чистую прибыль в размере свыше 21,5 млрд рублей, в то время как в 2017 году убыток в 1 квартале составил 24,5 млрд рублей.