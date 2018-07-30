Транзит российского газа через Украину снизился
Объем транспортировки российского газа через Украину снизился после возобновления работы газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream и оператора «Северного потока» Nord Stream AG.
«Все запланированные работы по техническому обслуживанию обеих ниток газопровода «Норд Стрим» успешно завершены согласно графику. Подача газа возобновилась сегодня (30 июля — ред.). Снова доступна полная мощность обеих ниток газопровода», — заявили в Nord Stream AG.
Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский сообщил, что суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% из-за остановки «Северного потока».