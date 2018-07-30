Путин одобрил закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Президент России Владимир Путин одобрил закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Уточняется, что поправки предполагают штрафы за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

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Также вводится ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика.

Ранее сообщалось, что Минстрой подготовил поправки в долевое законодательство, которые предполагают увеличение размера обязательных взносов застройщиков в фонд дольщиков в пять раз.