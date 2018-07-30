«Ъ»: авиакомпании могут увеличить стоимость билетов из-за изменения НДС

Авиакомпании могут увеличить цены на билеты из-за возможного повышения ставки на полеты через столицу с 10% до 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В АЭВТ отметили, что на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются все три возможных сценария: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20%.

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Источники «Ъ» добавили, что последний вариант уже был предложен премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпании повысят стоимость билетов из-за весеннего роста цен на топливо.