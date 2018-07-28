В России упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКХ), по которому россиянам не нужно будет предоставлять справку о составе семьи. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как уточняется, если граждане будут подавать заявление о предоставлении субсидий, они должны будут сами декларировать состав своей семьи.

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«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что будет проводиться выборочная проверка достоверности предоставленных сведений. В случае обнаружения недостоверных сведений нарушителя привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года долги за ЖКХ в России выросли на 5,3%, до 1,4 трлн руб.