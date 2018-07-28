Совфед одобрил создание зон с налоговыми льготами для иностранных компаний

Совет Федерации России 28 июля одобрил создание в России двух зон с особыми льготными условиями для иностранных компаний, которыми управляют российские граждане. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации России.

Согласно закону, две специальных административных зоны (САР) с облегченными налоговыми условиями создадут на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области.

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Отмечается, что закон призван содействовать деофшоризации российского бизнеса и сделать САР более привлекательными для инвестиций.

«С этой целью создается специальный налоговый и административный режим, что позволит компаниям перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки и с минимумом издержек», — пояснил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Алексей Майоров.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила перерегистрировать компании в спецрегионах России.