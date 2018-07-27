Бывший глава ВЭБа Горьков назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития России Максима Орешкина. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

«Назначить Горькова Сергея Николаевича заместителем Министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

24 мая новым главой ВЭБ был назначен бывший вице-премьер России Игорь Шувалов. Позднее он заявил, что Сергей Горьков не станет продолжать работу в госкорпорации, несмотря на то, что он получал соответствующее предложение.