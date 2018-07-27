Путин: Россия не собирается отказываться от доллара

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается совершать резких движений и отказываться от доллара. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию долларов в расчетах», — сказал Путин на пресс-конференции.

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Он также добавил, что евро пока не может претендовать в полном объеме на такую универсальность как у доллара.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о возможном увеличении числа стран БРИКС.