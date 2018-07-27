Украинский суд отменил штраф главе «Нафтогаза» на $261 млн

Суд в Киеве отменил решение энергетической таможни Государственной фискальной службы о штрафе на 7 млрд грн ($261 млн) главе «Нафтогаза Украины» Андрею Коболеву. Об этом сообщает УНИАН.

«Отменить постановление начальника Энергетической таможни ДФС Пиковского И.А. от 27 февраля 2018 года по делу о нарушении таможенных правил… наложение на гражданина административного взыскания в виде штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей, что составляет 7 млрд грн», — заявили в суде.

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В феврале текущего года стало известно, что Государственная фискальная служба выписала Коболеву два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн, которые он должен был уплатить не позднее 15 дней.

По словам Коболева, реальная причина этих штрафов — отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать поставленный на Донбасс газ.